«Начинаем самую масштабную попытку прорыва блокады»: Грета Тунберг едет в сектор Газа

Грета Тунберг заявила о намерении прорвать израильскую блокаду Газы

Фото: Reuters/Ognen Teofilovski

Ее сторонники также проведут демонстрации в 44 странах мира.

Активистка из Швеции Грета Тунберг заявила о намерении посетить сектор Газа в рамках гуманитарной миссии 31 августа. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Мы начинаем самую масштабную попытку прорыва незаконной израильской блокады Газы: десятки судов отправятся из Испании. 4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов», — уточняется в посте.

Известно, что экоактивисты готовятся также провести демонстрации в поддержку Палестины в 44 странах мира.

Прежде, 28 мая, сообщалось, что Тунберг собирается посетить сектор Газа во время гуманитарной миссии. Тогда поездка пошла не по плану. На судне «Мадлен» с активисткой на борту, объявили тревогу. Вокруг корабля пассажиры заметили «много огней» — это были беспилотники. В дальнейшем на борт судна поднялись представители ЦАХАЛ.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил об указании не допустить «флотилию Греты Тунберг» к берегам сектора Газа.

