Белорусские радикалы планировали захватить юг страны летом 2024 года

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

РИА Новости: белорусские радикалы планировали захватить часть юга республики

Белорусские радикалы планировали захватить юг страны

Фото: www.globallookpress.com/Mihir Melwani

Подготовка наемников проходила в Литве и Польше.

Летом 2024 года участники организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы. — Прим. ред.) совместно с представителями беглой оппозиции, а также наемниками рассматривали возможность захвата территории на юге Белоруссии одновременно с вторжением украинских боевиков в Курскую область России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из сценариев, который рассматривался в Варшаве летом 2024 года: при поддержке „Полка Калиновского“, „Паспалітае рушэнне“ (Боевое крыло белорусской оппозиции. — Прим. Ред.) и наемников захватить часть территории на юге Беларуси, действуя в унисон с ВСУ в Курской области», — отметил собеседник агентства.

Известно, что часть радикалов проходила подготовку в Европе — в Литве и на территории Польши.

«Подготовкой занимались представители „Полка Калиновского“, имеющие боевой опыт, при активном участии украинских и польских спецслужб», — уточнил источник журналистов.

В конце июля сообщалось об уничтожении над Минском беспилотного летательного аппарата, который был снабжен тротилом и металлическими шариками. Также на его обломках были обнаружены надписи на украинском языке. Кроме того, белорусские специалисты выяснили, что дрон был изготовлен в Германии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял ситуацию под личный контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок.

