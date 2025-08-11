В России представили новейшее стрелковое оружие

Новейшее и модернизированное оружие, которое совсем скоро будет помогать нашим бойцам в зоне спецоперации, представили в концерне «Калашников». И прежде всего, речь об укороченных автоматах и ручных пулеметах — это более легкие и компактные версии своих предшественников. Они максимально приспособлены для ближнего боя в условиях ограниченного пространства, например, при штурме опорного пункта противника. При этом, все образцы создали с учетом запросов самих военнослужащих, опираясь на их опыт и потребности. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев оценил новинки.

Стреляют из снайперской винтовки по двум бронежилетам — нашему и американскому. Результаты видно, что называется, невооруженным глазом.

Концерн «Калашников» провел показ новой продукции. Средства защиты и средства нападения в нескольких стрелковых галереях. И даже в небе над ними.

Типичная ситуация современной войны. Дрон-камикадзе атакует военных. Они отбиваются с помощью дробового ружья.

Также на стендах новейшие автоматы и пулеметы. АК-15 — прямой наследник АК-12. В принципе, это одно и то же оружие, только в разном калибре. Тот же прицел, тот же предохранитель, начинка одна и та же. Просто калибр 7,62 очень любят иностранные заказчики, такие у них предпочтения.

Но настоящий гвоздь программы — компактное оружие для штурмовых подразделений, пулемет РПЛ. Его калибр тот же — 7,62, боезапас по мощности почти равен более громоздкому старому пулемету Калашникова, а вес — как у обычного автомата. Оружие в стадии доработки.

Гендиректор концерна Алан Лушников говорит: предприятие постоянно на связи с военными. Вблизи линии фронта сейчас работают группы технических специалистов, которые собирают замечания о новых изделиях и направляют их в конструкторские бюро.

«Без обратной связи с подразделениями, которые применяют в реальных боевых условиях наши изделия, это сделать невозможно. У нас есть группы непосредственно сервисного обслуживания, внедрения, поддержки, которые взаимодействуют с пользователями», — говорит Лушников.

В свою очередь, военные специалисты сегодня на полигоне. Один из них держит в руках новый пулемет.

«Это то, чего не хватало очень сильно», — говорит военнослужащий с позывным «Сенсей».

Концепция легкого, но очень мощного пулемета для штурмовиков была опробована еще во времена Вьетнамской войны. Причем, родилась совершенно случайно. Американские спецназовцы брали трофейные пулеметы Дегтярева и укорачивали их, чтобы воевать в тесных подземельях в джунглях.

Спустя годы Калашников придумал оружие для узких окопов и городских боев. С его помощью можно буквально выкашивать противника в условиях, когда с большим пулеметом не развернуться.

