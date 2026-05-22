Размыло дороги: юг России залили тропические дожди
Последствия непогоды устраняет тяжелая техника.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
В Северной Осетии в эти минуты устраняют последствия разгула стихии. Юг России заливает тропическими дождями. Трассу под Владикавказом снова размыло. Работает тяжелая техника. Поврежденный мост укрепляют бетонными блоками, расчищают ливневки, коллекторы и русла рек.
Похожая обстановка на Кубани. Ситуация ухудшается. Регион продолжают терзать ливни и шквалистый ветер.
В Подмосковье сегодня ожидают смерчи. Столицу накроет ливнями с градом. При этом обещают комфортные плюс 25 градусов.
А вот в Петербурге жару сменит резкое похолодание с дождями. Температура упадет до плюс восемь градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальная жара в Москве и регионах Центральной России простоит недолго — в ближайшее время ее сменят грозы, ливни и даже град.
Согласно данным Гидрометцентра, жара сохранится до 22 мая, температура будет превышать норму на шесть-девять градусов, достигая 28–32 градусов. 19 мая на метеостанции ВДНХ был зафиксирован абсолютный максимум — 30,3 градуса (превышен рекорд 1979 года), а 20 мая побит 130-летний температурный рекорд
