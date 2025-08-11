Два десятка зданий разрушено после землетрясения в Турции

Известно об одном погибшем, почти 30 человек пострадали.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Murat Kocabas; 5-tv.ru

Подземные толчки сотрясают Турцию. Жители страны приходят в себя после землетрясения магнитудой 6,1.

Афтершоки ощущаются до сих пор, даже в Стамбуле и Бурсе. Притом, что эти города расположены за сотни километров от эпицентра. Спасательные работы к этой минуте завершены.

Людей из-под обломков вытаскивали всю ночь. Известно об одном погибшем, почти 30 человек пострадали. Ударом стихии полностью разрушены два десятка зданий.

А это кадры из большого торгового центра, где люди в панике бросились на улицу. Там обошлось без жертв. В пострадавших районах все еще работают волонтеры. Помогают тем, кто остался без крова. Специалисты между тем обследуют уцелевшие дома.

