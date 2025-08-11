Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Удар дрона украинских боевиков был зафиксирован утром в понедельник.

Мирный житель Дзержинска в ДНР был ранен в результате удара ВСУ

Фото: © РИА Новости/Рhotomig

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате атаки Вооруженных сил Украины по Дзержинску в Донецкой Народной Республике ранения получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написано в сообщении.

По данным ТАСС со ссылкой на управление по документированию военных преступлений администрации главы и правительства региона, атака вражеского дрона была зафиксирована в 05:55 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Арзамасском округе Нижегородской области беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие, в результате чего погиб один рабочий и двое получили ранения. Глава региона Глеб Никитин уточнил, что при отражении атаки избежать жертв и разрушений не удалось: один сотрудник скончался на месте, двое пострадавших были доставлены в больницу.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что вечером 10 августа над территорией шести регионов страны силы противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников. Наибольшее число целей было уничтожено в воздушном пространстве над Тульской и Брянской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Молчала годами: Валя Карнавал раскрыла свой детский комплекс
11:30
Снова не позвали: в ЕС недовольны тем, что с ними не обсуждают судьбу Украины
11:20
Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР
11:10
Российские спортсмены взяли два «золота» на Всемирных играх в Китае
11:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
10:45
Росгвардия уничтожила два гексакоптера ВСУ в Харьковской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс