Мирный житель ранен при атаке ВСУ на Дзержинск в ДНР

В результате атаки Вооруженных сил Украины по Дзержинску в Донецкой Народной Республике ранения получил местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка», — написано в сообщении.

По данным ТАСС со ссылкой на управление по документированию военных преступлений администрации главы и правительства региона, атака вражеского дрона была зафиксирована в 05:55 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Арзамасском округе Нижегородской области беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие, в результате чего погиб один рабочий и двое получили ранения. Глава региона Глеб Никитин уточнил, что при отражении атаки избежать жертв и разрушений не удалось: один сотрудник скончался на месте, двое пострадавших были доставлены в больницу.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что вечером 10 августа над территорией шести регионов страны силы противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников. Наибольшее число целей было уничтожено в воздушном пространстве над Тульской и Брянской областями.

