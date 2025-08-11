Один человек погиб в результате атаки дронов ВСУ в Нижегородской области

В Арзамасском округе Нижегородской области один рабочий промышленного предприятия погиб и два пострадали из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«При отражении (атаки беспилотников. — Прим. ред.) в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», — уточнил чиновник.

Отмечается, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

В Минобороны РФ прежде сообщали, что вечером 10 августа над территорией шести регионов России силы ПВО уничтожили 27 беспилотников. Больше всего целей было сбито над Тульской и Брянской областями.

