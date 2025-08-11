С обеих сторон Крымского моста в очередях застряли свыше двух тысяч автомобилей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

Время ожидания в очереди на ручной досмотр более трех часов.

С обеих сторон Крымского моста в очередях застряли свыше двух тысяч автомобилей

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поток машин к Крымскому мосту вновь превысил критическую отметку. По данным оперативного канала информационного центра, утром 11 августа в очереди на проезд и ручной досмотр с обеих сторон переправы скопилось более двух тысяч автомобилей.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1345 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи ситуация чуть лучше, но и здесь в очереди остаются 705 машин, а водителям приходится ждать около двух часов.

Это уже не первый крупный затор за август. Накануне, 10 августа, на мосту было зафиксировано 1,6 тысячи машин, а 7 августа движение и вовсе временно перекрывали. Тогда водителей, находящихся на переправе, просили сохранять спокойствие, но причину ограничения не уточняли.

Рекордным стал затор 4 августа — тогда в ожидании досмотра стояли более четырех тысяч автомобилей. Водителям по-прежнему рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании маршрута и, если есть возможность, отложить поездку через мост.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
Боксерские поединки роботов прошли в Сан-Франциско
12:55
В нагрузку к ипотеке: банки все чаще навязывают клиентам ненужные услуги
12:45
Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВСУ с беспилотниками и боеприпасами
12:40
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 12 километров
12:35
С обеих сторон Крымского моста в очередях застряли свыше двух тысяч автомобилей
12:30
Самосуд не прошел: чувашскому бизнесмену грозит срок за похищение детей

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс