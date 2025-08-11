Прощание с Иваном Краско состоится 13 августа в Петербурге

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Церемония пройдет в театре, которому актер посвятил шесть десятков лет.

Фото: Замир Усманов/ТАСС

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени Веры Комиссаржевской.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, церемония состоится с 10:00 до 11:30 по московскому времени по адресу: Итальянская улица, 19.

Иван Краско скончался 9 августа на 95-м году жизни после продолжительной болезни. С 1965 года он был ведущим актером театра Комиссаржевской, а его творческое наследие насчитывает более 200 фильмов, сериалов и спектаклей.

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста, отметив его огромный вклад в отечественное искусство.

Режиссер Владимир Бортко в беседе с «Известиями» отметил, что Краско был человеком и актером, сопровождавшим его на протяжении всей творческой жизни. Он снимался в двух его картинах, и режиссер вспоминает о нем как о профессионале — с большим уважением и теплотой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем запомнится актер Иван Краско.

