Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна

Они обсудили вопросы международной повестке.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Беседа состоялся по инициативе Армении. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе звонка Путин проинформировал Пашиняна о своей недавней встрече со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и подготовке к предстоящему саммиту с американским лидером Дональдом Трампом, который должен пройти на Аляске. Российский лидер подчеркнул важность шагов, направленных на обеспечение устойчивого мира между Ереваном и Баку.

В свою очередь, премьер-министр поддержал усилия по мирному урегулированию конфликта и отметил значимость совместных действий для стабилизации региона. Также Пашинян приветствовал инициативы, направленные на разрешение украинского кризиса.

Разговор отражает стремление обеих стран к сотрудничеству для повышения безопасности и стабильности на постсоветском пространстве. Российская сторона акцентирует внимание на дипломатических усилиях и поддержке диалога между конфликтующими сторонами.

Телефонный обмен мнениями продемонстрировал готовность Москвы и Еревана к совместной работе в важных внешнеполитических вопросах, особенно на фоне напряженности в регионе.

