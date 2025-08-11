Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 84 0

Путин обсудил с Пашиняном предстоящую встречу с Трампом

Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Они обсудили вопросы международной повестке.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Беседа состоялся по инициативе Армении. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе звонка Путин проинформировал Пашиняна о своей недавней встрече со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом и подготовке к предстоящему саммиту с американским лидером Дональдом Трампом, который должен пройти на Аляске. Российский лидер подчеркнул важность шагов, направленных на обеспечение устойчивого мира между Ереваном и Баку.

В свою очередь, премьер-министр поддержал усилия по мирному урегулированию конфликта и отметил значимость совместных действий для стабилизации региона. Также Пашинян приветствовал инициативы, направленные на разрешение украинского кризиса.

Разговор отражает стремление обеих стран к сотрудничеству для повышения безопасности и стабильности на постсоветском пространстве. Российская сторона акцентирует внимание на дипломатических усилиях и поддержке диалога между конфликтующими сторонами.

Телефонный обмен мнениями продемонстрировал готовность Москвы и Еревана к совместной работе в важных внешнеполитических вопросах, особенно на фоне напряженности в регионе. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
Во Франции связали отчаяние Зеленского с предстоящей встречей Путина и Трампа
16:12
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение перед встречей Путина и Трампа
16:00
Кардиолог назвала скрытые признаки проблем с сердцем
15:45
Быстро, но безопасно ли? Какие продукты опасно разогревать в микроволновке
15:30
Лучший школьный шопинг: как не потратить лишнего, купив все необходимое
15:24
В Госдуму внесен законопроект о блокировке контента с нецензурной лексикой

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс