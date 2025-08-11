Опасная еда: названы продукты с повышенной радиацией и ртутью

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

Химик Кожевникова: в бразильском орехе содержатся опасные вещества

Опасная еда: эксперт назвал продукты с повышенной радиацией и ртутью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опасные вещества содержатся в пище, которую мы едим практически каждый день.

Небольшие дозы радиации и ртути содержатся в бразильских орехах и рыбе. Об этом aif.ru рассказала ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета Александра Кожевникова.

По ее словам, многие ошибочно думают, что в этом плане большую опасность представляют бананы. Но это далеко не так. Чтобы получить дозу радиации сопоставимую с одним сеансом флюорографии, нужно съесть, как утверждает химик, десять бананов. А для опасного взаимодействия с последующим развитием лучевой болезни потребуется осилить не меньше ста миллионов плодов.

Александра Кожевникова уточнила, что гораздо большую опасность представляет бразильский орех. Его радиоактивность в тысячу раз сильнее, чем у других продуктов.

«Это связано с тем, что корни деревьев, на которых растут бразильские орехи, уходят в почву очень глубоко, что способствует большому поглощению радия», — отметила эксперт.

Кроме того, опасные вещества в очень малом объеме присутствуют в фасоли, моркови, картофеле, грибах и даже красном мясе.

Источником радиации также может являться рыба. Она, к слову, может содержать еще и ртуть, которая попадает в водоемы. Наиболее опасные с этой точки зрения — тунец, скумбрия и акула, а безопасные — лосось, сельдь, сардина и треска.

Эксперт заключила, что годовая норма радиации, которую мы получаем от пищи, составляет примерно 300 микрозивертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие напитки и в каком объеме полезно пить летом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:49
Путин запретил закупать форму иностранного производства для ВС РФ с 2026 года
17:42
Гниют прямо на ветке: как защитить яблоки от инфекций
17:27
Пашинян позвонил Макрону после телефонного разговора с Путиным
17:15
Опасная еда: названы продукты с повышенной радиацией и ртутью
17:01
Тимати раскрыл имя новорожденной дочери
16:55
Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс