Гниют прямо на ветке: как защитить яблоки от инфекций

Биолог рассказал, как спасти урожай.

Август — время сбора урожая, но многие садоводы сталкиваются с проблемой: плоды яблони начинают гнить прямо на ветках.

Кандидат биологических наук Сергей Смирнов в беседе с URA.RU объясняет, что причиной чаще всего становятся высокая влажность и резкие перепады температур, которые способствуют развитию грибковых инфекций, таких как монилиоз и парша.

Чтобы предотвратить болезнь, важна своевременная профилактика — уже на стадии набухания почек необходимо провести первую обработку бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами. В течение сезона рекомендуется сделать еще несколько обработок до и после цветения, строго соблюдая сроки, чтобы избежать фитотоксичности.

Если же гниль появилась на плодах, спасать их бесполезно — пораженные яблоки нужно обязательно собрать и уничтожить, лучше всего сжечь или закомпостировать при правильных условиях не менее двух-трех лет. Также важна уборка опавших листьев и плодов, так как они служат источником заражения в следующем сезоне. Народные средства в борьбе с гнилью малоэффективны — главным остается комплексное применение проверенных препаратов меди и серы.

