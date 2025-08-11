Пашинян позвонил Макрону после телефонного разговора с Путиным

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

О чем премьер-министр Армении проинформировал президента Франции?

Пашинян позвонил Макрону после телефонного разговора с Путиным

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным связался с французским лидером Эммануэлем Макроном и подробно рассказал о встрече, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении на своем сайте.

Пашинян представил Макрону итоги переговоров с Азербайджаном, состоявшихся в США, в том числе о подписании Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Согласование текста заняло несколько месяцев.

В ходе беседы с лидером Франции обсуждались и совместное обращение к ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы, а также вопросы разблокирования региональных коммуникаций на основе территориальной целостности и суверенитета сторон. Кроме того, премьер-министр рассказал о проекте под названием «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Пашинян подчеркнул, что установление мира в регионе создает новые инвестиционные возможности для Армении и соседних стран. Он отметил взаимную готовность сторон продолжать активный политический диалог по двусторонним и международным вопросам. Премьер-министр также выразил благодарность Макрону за его долгосрочную поддержку.

