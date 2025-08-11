Лишний вес может стоить жизни: как ожирение провоцирует развитие рака

По статистике, до 18% случаев опухоли молочной железы у женщин после менопаузы напрямую связаны с чрезмерным набором веса.

Лишний вес негативно влияет на здоровье и качество жизни, а также увеличивает риск серьезных заболеваний, включая рак молочной железы. Об этом изданию aif.ru рассказала врач онколог-маммолог Виктория Алексеева.

«Ожирение — это не только фактор риска диабета и гипертонии, но и одна из причин развития злокачественных опухолей, в том числе рака молочной железы. Особенно выражено это влияние у женщин в постменопаузе», — отметила специалист.

По статистике, до 18% случаев рака груди у женщин после менопаузы напрямую связаны с избыточным весом. По данным The Cancer Prevention Study II и Million Women Study, женщины с ожирением имеют на 40–60% выше риск гормонозависимого рака молочной железы, чем женщины с нормальным весом. Кроме того, ожирение ухудшает прогноз, риск рецидива и смертности повышается.

Почему ожирение опасно? По словам Виктории Алексеевой, причина в трех факторах:

Жировая ткань после менопаузы становится основным источником эстрогенов, которые стимулируют рост клеток груди;

Хроническое воспаление низкой степени. При ожирении постоянно выделяются провоспалительные цитокины, которые нарушают связь между клетками, подавляют их естественную гибель и способствуют развитию злокачественного перерождения клеток;

Высокий уровень инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF-1) ускоряет деление мутантных клеток и препятствует их гибели.

Потеря даже 5-10% веса снижает уровень эстрадиола и воспалительных маркеров. Также она рекомендует заниматься спортом не менее 150 минут в неделю, придерживаться средиземноморской диеты, а также ограничить употребление алкоголя и сахара.

Ожирение — модифицируемый фактор риска. Мы не можем изменить возраст или наследственность, но можем скорректировать образ жизни. Особенно важно контролировать вес у женщин с высоким риском, при семейной истории рака груди, мутациях BRCA и гормональной терапии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США спрогнозировали более двух миллионов новых случаев рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.