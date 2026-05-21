Прорыв в биотехнологиях: клонированная корова принесла потомство

Лилия Килячкова
Эксперимент в российской компании вышел на новый уровень и дал практический результат.

В Краснодарском крае зафиксирован важный результат в сфере биотехнологий — клонированная корова по кличке Звездочка впервые принесла потомство естественным путем. Об этом сообщила пресс-служба компании «Прогресс Агро» в Telegram-канале.

В организации уточнили, что в Усть-Лабинском районе на свет появилась телочка весом около 39 килограммов, которой дали имя Дарена. По данным компании, роды прошли без осложнений, а новорожденное животное чувствует себя хорошо и развивается в нормальном темпе.

Звездочка является генетической копией высокопродуктивной коровы-рекордсменки, способной давать до 18 тонн молока за лактацию. В компании отметили, что молоко клонированного животного прошло лабораторную проверку и соответствует высшему сорту. Кроме того, оно не отличается по вкусу от обычного.

Специалисты «Прогресс Агро» считают рождение здорового потомства подтверждением того, что клонированные животные способны к полноценному размножению. Ожидается, что такие результаты помогут сохранить ценные генетические линии высокопродуктивного скота и развивать селекционные программы.

Уточняется, что полученные наработки планируется использовать для улучшения качества стада и дальнейшего развития генетических технологий. Также известно, что в криобанке хранятся сотни клонированных эмбрионов Звездочки, а также генетический материал двух выдающихся быков-производителей — их клонированием ученые занимаются параллельно.

