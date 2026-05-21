Прорыв в биотехнологиях: клонированная корова принесла потомство

Эксперимент в российской компании вышел на новый уровень и дал практический результат.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Краснодарском крае клонированная корова принесла первое потомство
В Краснодарском крае зафиксирован важный результат в сфере биотехнологий — клонированная корова по кличке Звездочка впервые принесла потомство естественным путем. Об этом сообщила пресс-служба компании «Прогресс Агро» в Telegram-канале.
В организации уточнили, что в Усть-Лабинском районе на свет появилась телочка весом около 39 килограммов, которой дали имя Дарена. По данным компании, роды прошли без осложнений, а новорожденное животное чувствует себя хорошо и развивается в нормальном темпе.
Звездочка является генетической копией высокопродуктивной коровы-рекордсменки, способной давать до 18 тонн молока за лактацию. В компании отметили, что молоко клонированного животного прошло лабораторную проверку и соответствует высшему сорту. Кроме того, оно не отличается по вкусу от обычного.
Специалисты «Прогресс Агро» считают рождение здорового потомства подтверждением того, что клонированные животные способны к полноценному размножению. Ожидается, что такие результаты помогут сохранить ценные генетические линии высокопродуктивного скота и развивать селекционные программы.
Уточняется, что полученные наработки планируется использовать для улучшения качества стада и дальнейшего развития генетических технологий. Также известно, что в криобанке хранятся сотни клонированных эмбрионов Звездочки, а также генетический материал двух выдающихся быков-производителей — их клонированием ученые занимаются параллельно.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
40%
Нашли ошибку?