Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступят в Хабаровске и Владивостоке

Фестиваль «Японская весна» продолжает гастрольный тур по городам Дальнего Востока. Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки исполняют камерные произведения японских композиторов в рамках культурного проекта, посвященного музыкальному обмену между Россией и Японией.

Концерты программы уже прошли в Якутске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Выступления собрали большое количество зрителей и получили теплый прием публики. Следующими точками гастрольного тура станут Хабаровск, где концерт состоится 23 мая, и Владивосток — выступление запланировано на 26 мая.

Проект «Японская весна» стал ответной инициативой Санкт-Петербургского Дома музыки на участие российских музыкантов в ежегодном фестивале российской культуры в Японии. Молодые исполнители регулярно выступают на крупнейших концертных площадках страны Восходящего солнца. Фестиваль проходит при поддержке общества «Россия-Япония» и под патронатом специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Санкт-Петербургский Дом музыки был основан в 2006 году для подготовки молодых российских исполнителей к международным конкурсам и фестивалям. Учреждение располагается во дворце Великого князя Алексея Александровича в Санкт-Петербурге. Художественным руководителем Дома музыки является народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин.

Главная цель проекта — поддержка молодых российских музыкантов, развитие международных культурных связей и продвижение академического искусства за рубежом.

В камерной программе принимают участие лауреаты международных конкурсов Алексей Шпаков, Петр Худоногов, Арсений Газизов, Роман Маркелов, Александр Бодосов, Георгий Акимов и лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского Федор Освер. Для слушателей прозвучат произведения Тору Такемицу, Макото Синохары, Тэцуо Каваками, Такаси есимацу, Юко Юбаяси, Тосио Хосокавы и других японских композиторов.

Особое место в программе занимают произведения Тору Такемицу — одного из самых известных японских композиторов XX века. В юности он изучал музыку самостоятельно и начинал обучение игре на фортепиано на картонной клавиатуре, поскольку семья не могла позволить себе настоящий инструмент. Позднее Такемицу стал автором произведений, объединивших западные музыкальные традиции и восточную философию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.