Рука вышла раньше головы: женщина увидела «рай» после кесарева сечения

Mirror: жительница Великобритании едва не погибла после кесарева сечения

Жительница Великобритании увидела «рай» и едва не лишилась жизни в результате массивного кровотечения во время экстренного кесарева сечения. Об этом сообщило Mirror.

По данным издания, инцидент произошел, когда 32-летняя женщина поступила в больницу с жалобами. Несмотря на сильные боли и жалобы пациентки, медицинский персонал настаивал на естественных родах. Это в итоге привело к осложнениям: рука младенца вышла раньше головы, и врачам пришлось срочно оперировать женщину.

После успешного извлечения здоровой девочки состояние матери резко ухудшилось из-за обнаруженного на шейке матки кровяного сгустка. Процедура его удаления спровоцировала потерю пяти с половиной литров крови. Из-за этого роженица была введена в состояние искусственной комы.

«Я видела яркий белый свет и продолжала говорить им, что я иду на небеса. Я искренне думала, что умерла и меня вернули к жизни», — поделилась своими воспоминаниями пострадавшая.

Для стабилизации состояния женщине потребовалось семь процедур по переливанию крови, а в коме она провела почти сутки.

Спустя месяц после пережитого кошмара руководство клиники официально принесло извинения женщине, подтвердив факт нанесения серьезного психологического вреда. Сейчас жалоба британки находится на стадии рассмотрения. Однако представители медучреждения отказываются давать комментарии, прикрываясь врачебной тайной.

Сама пострадавшая подчеркивает, что медсестры и врачи обязаны более чутко реагировать на слова рожениц, так как женщины лучше чувствуют сигналы собственного тела. Ее дочка развивается абсолютно здоровой.

