Путин запретил закупать форму иностранного производства для ВС РФ с 2026 года

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 10 0

К 2027 году вся военная форма будет шиться исключительно из российских тканей и трикотажных полотен.

Путин запретил закупать иностранную военную форму для ВС РФ с 2026 года

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все вещевое имущество для Вооруженных сил (ВС) России будет производиться исключительно российскими предприятиями на территории страны с 1 января следующего года. Эта мера направлена на поддержку отечественных производителей текстильной продукции. Соответствующий указ, опубликованный на сайте официальных правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ предписывает обеспечить поставки форменной одежды и другого вещевого имущества для армии исключительно отечественного производства. Для армии обеспечение осуществляется в рамках государственной системы закупок и гособоронзаказа. Указ призван повысить уровень отечественного производства и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Кроме этого, документ предусматривает, что к 2027 году вся военная форма будет шиться исключительно из российских тканей и трикотажных полотен.

Вещевое имущество военнослужащих включает в себя предметы форменной одежды, знаки различия, белье, постельные принадлежности, специальную одежду, обувь, снаряжение и санитарно-хозяйственные вещи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:49
Путин запретил закупать форму иностранного производства для ВС РФ с 2026 года
17:42
Гниют прямо на ветке: как защитить яблоки от инфекций
17:27
Пашинян позвонил Макрону после телефонного разговора с Путиным
17:15
Опасная еда: названы продукты с повышенной радиацией и ртутью
17:01
Тимати раскрыл имя новорожденной дочери
16:55
Писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Олег Газманов о встрече Путина и Трампа: «Наш лидер четко доносит позицию России»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс