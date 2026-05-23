Опознаны 17 из 18 погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) установили личности 17 из 18 погибших в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом сообщили в правительстве республики в официальном аккаунте мессенджера МАКС.

Специалисты продолжают работу по идентификации погибших и раненых. Официальные списки регулярно обновляются. Сейчас известно о 60 пострадавших.

Сотрудники МЧС продолжают вручную разбирать завалы частично обрушившегося пятиэтажного здания. Предполагается, что под обломками могут находиться еще трое детей.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В этот момент в зданиях находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин охарактеризовал этот удар как террористический акт, так как никаких военных объектов в районе обстрела не было.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) осудила удар киевского режима по учебному заведению в Старобельске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.