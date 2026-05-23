«Важно, что номинируют»: генконсул РФ в Гонконге и Макао о фильме «Группа крови»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

Анатолий Каргаполов подчеркнул особую значимость таких картин.

Генконсул РФ о фильме Группа крови

Фото: Кадр из к/ф «Группа крови», реж. Максим Бриус, 2025 г.

Генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов подчеркнул особую значимость таких картин, как «Группа крови».

Глава российского диппредставительства лично вручил главный приз Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао — статуэтку «Золотой буревестник» — генеральным продюсерам «Триикс Медиа» Инессе Юрченко и Сергею Щеглову, а также шеф‑редактору Екатерине Кирилловой по просьбе организаторов.

По его словам, такие картины играют ключевую роль в сохранении исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.

«Для нас очень важно, что такие фильмы, как „Группа крови“, номинируются и побеждают на международных фестивалях. Подобные картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Ведь передача этой памяти молодому поколению — наш общий долг перед теми, кто отдал жизнь за Родину», — заявил Анатолий Каргаполов.

Фильм снят при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых. Дистрибьютором является «Централ Партнершип», коммуникационным партнером выступил Медиахолдинг МАЕР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

19:20
Любовь в современном мире: восемь новых способов выражения чувств
19:04
СК и саперы начали изучение местности у колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
19:00
Загадочная инфекция неизвестного происхождения угрожает здоровью жителей США
18:45
Москвич поставил рекорд по утилизации старых вещей в сервисе на mos.ru
18:40
«Если будет удар, нас завалит»: педагог спасла более 30 студентов от обстрелов
18:36
«Важно, что номинируют»: генконсул РФ в Гонконге и Макао о фильме «Группа крови»

Сейчас читают

В Балашихе мужчина избил дочь в лифте многоквартирного дома
В больнице рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску
Разбирают завалы вручную: кадры из разрушенного колледжа в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео