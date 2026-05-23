«Важно, что номинируют»: генконсул РФ в Гонконге и Макао о фильме «Группа крови»

Генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов подчеркнул особую значимость таких картин, как «Группа крови».

Глава российского диппредставительства лично вручил главный приз Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао — статуэтку «Золотой буревестник» — генеральным продюсерам «Триикс Медиа» Инессе Юрченко и Сергею Щеглову, а также шеф‑редактору Екатерине Кирилловой по просьбе организаторов.

По его словам, такие картины играют ключевую роль в сохранении исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.

«Для нас очень важно, что такие фильмы, как „Группа крови“, номинируются и побеждают на международных фестивалях. Подобные картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Ведь передача этой памяти молодому поколению — наш общий долг перед теми, кто отдал жизнь за Родину», — заявил Анатолий Каргаполов.

Фильм снят при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при Президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-Медиа Холдинга» и Движения Первых. Дистрибьютором является «Централ Партнершип», коммуникационным партнером выступил Медиахолдинг МАЕР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.