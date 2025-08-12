Принцесса Диана ела совсем не по-королевски: повар раскрыл ее тайную диету

Из-за требований леди Ди повару пришлось переделывать меню.

Даррен Макгрейди, который долгие годы был поваром британской королевской семьи, не раз делился в своих книгах историями о вкусах королевы Елизаветы II. Он рассказал всему миру, что покойная монархиня была настоящей «шокоголичкой» — без шоколада она не могла обходиться, и по ее просьбе Макгрейди добавлял это лакомство практически во все блюда. Однако о предпочтениях принцессы Дианы повар молчал до недавнего времени. В свежем интервью изданию Hello! он впервые раскрыл секреты диеты бывшей супруги принца Чарльза, ныне короля Карла III.

Макгрейди посвятил королевской семье почти 15 лет своей жизни. Первые 11 он работал в основном в Букингемском дворце, где готовил для королевы Елизаветы II. Но в 1993 году его перевели на новое место. С того момента, как Диана приняла решение расстаться с Чарльзом, и вплоть до трагической гибели принцессы, Даррен по приказу королевы отвечал за питание Дианы и ее сыновей.

Принцесса сразу дала понять, что придется забыть все, что повар знал о королевской кухне. В отличие от королевы и ее семьи, предпочитавших традиционные британские блюда с жирными соусами и «тяжелую» пищу, Диана требовала снижения калорийности и жиров в рационе.

«Вам следует позаботиться о том, чтобы в моей еде было как можно меньше жиров. Ну а о том, чтобы избавиться от последствий употребления углеводов, я позабочусь сама — в спортзале!» — говорила Диана, уделявшая много времени тренировкам с личным тренером и строго следившая за своей фигурой.

Она избегала всех видов мяса, кроме курицы, и за четыре года ни разу не просила приготовить свинину или говядину. Однако, когда ее сыновья Гарри и Уильям приезжали из Итона домой, правила резко менялись. По словам Макгрейди, принцам позволялось все: бургеры, пицца, спагетти и сколько угодно сладостей. Диана не препятствовала их желаниям, несмотря на строгие запреты няни. Она обожала своих детей и считала, что имеет полное право их баловать — возможно, предчувствуя, что времени с ними у нее осталось немного.

