Биолог объяснил, как распознать переносящих лихорадку чикунгунья комаров

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27

Комары могут быть переносчиками вируса чикунгунья

Биолог объяснил, как распознать комаров, которые переносят вирус чикунгунья

Фото: 5-tv.ru

У них есть особая способность.

Комары, которые могут заразить вирусом чикунгунья, отличаются от обычных способностью лучше переносить холод. Об этом в беседе с aif.ru рассказал директор института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Это один из сотен видов комаров, который может переносить лихорадки. Второе, он лучше других видов адаптируется к холодам. Поэтому эти комары около 30 лет назад пришли в Южную Европу, где затем были вспышки чикунгунья. Сейчас эти комары уже распространились по Центральной Европе и с каждым годом двигаются все дальше на север. Поэтому этот процесс происходит во всем мире — это общая проблема», — пояснил эксперт.

Речь идет о желто-лихорадочных тигровых комарах Aedes albopictus, которые отличаются яркой окраской и более жестким хитиновым покровом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор взял на контроль вспышку лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. В ведомстве рекомендовали при посещении эндемичных для этого заболевания стран использовать репелленты и отдавать предпочтение закрытой одежде.

Чикунгунья проявляет себя лихорадкой, сильными болями в суставах, мышцах и голове. Во время этой болезни может тошнить, появляется сыпь и чувство усталости.

