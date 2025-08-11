Крыса напала на ребенка в подъезде многоэтажки в Воронеже

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

После инцидента девочка стала пугливой и нуждается в помощи психолога.

В Воронеже крыса напала на ребенка в подъезде многоэтажки

Фото: 5-tv.ru

В Воронеже крыса напала на девятилетнюю девочку в подъезде многоквартирного дома, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщило издание KP.RU.

Все произошло, когда мама с девочкой возвращались домой с прогулки. Зайдя в подъезд, они столкнулись с сидевшей на ступеньках крысой, которая внезапно прыгнула с лестницы им под ноги.

«Сделав буквально два шага в направлении лестницы, я увидела крысу, которая слетела со ступеней прямо нам под ноги. Я громко закричала от испуга, дочка тоже очень сильно испугалась и закричала», — рассказала мама ребенка.

Уже дома девочка рассказала, что во время прыжка крыса задела ее. Женщина осмотрела дочь и заметила царапины на ноге. Сначала мама успокоилась, так как это не был укус, промыла раны и обработала их спиртом.

Но на следующий день она решила уточнить в травмпункте, правильно ли поступила. Врачи настоятельно рекомендовали срочно приехать и сделать экстренную прививку.

«Супруг отпросился с работы и свозил дочку на первый укол вакцины. А я тем временем стала выяснять у соседей, слышали ли они крик накануне вечером и видят ли они крыс на своем этаже», — рассказала женщина.

Соседи сообщили, что крысы давно живут в подъезде. Обратившись в управляющую компанию, женщина узнала, что обработка дома должна проводиться ежемесячно, но, по ее мнению, подрядчик работает некачественно.

Из-за происшествия девочка стала пугливой и нуждается в помощи психолога. Семья готовит документы для обращения в суд с требованием наказать коммунальщиков за бездействие.

