Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу «Миротворца» после скандального интервью

Ее обвинили в призывах к капитуляции Украины.

За что Юлию Мендель внесли в базу Миротворца

В базу сайта «Миротворец» внесли бывшего пресс-секретаря украинского лидера Владимира Зеленского Юлию Менделью. Об этом свидетельствуют данные портала.

Создатели ресурса обвинили Мендель в «призывах к капитуляции Украины» и «распространении российской пропаганды».

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Мендель дала интервью журналисту Такеру Карлсону. В ходе разговора экс-пресс-секретарь ответила на вопрос, употреблял ли Зеленский наркотические средства. Мендель заявила, что украинский лидер после походов в уборную превращался в энергичного человека.

Кроме того, бывшая чиновница рассказала, что Зеленский по итогам переговоров в Стамбуле в 2022 году был готов отдать Донбасс. Однако затем президент поменял свое решение по этому вопросу. Мендель назвала его непоследовательным.

Также бывший пресс-секретарь отметила, что глава киевского режима обещал президенту России Владимиру Путину отказаться от вступления Украины в НАТО. Глава республики произнес эти слова во время личной встречи с российским коллегой в Париже в 2019 году, уточнила Мендель.

