«Юмор и поддержка»: Олег Газманов рассказал о семейном чате в мессенджере

Диана Кулманакова
Газманов: в семейном чате юмор и поддержка идут от жены

Близкие люди артиста любят перебрасываться шуточными видео и картинками с котиками.

У Народного артиста России Олега Газманова в чате с членами семьи находится его 86-летняя теща, а жена Марина является модератором общей группы. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Русское поле» при поддержке «Дорожного радио».

«Он (чат. — Прим. ред.) так и называется „Семья“. У нас даже моя теща Клавдия Филипповна в чате есть, хотя ей уже 86 лет. Юмор и поддержка чата от Марины (жены Газманова. — Прим. ред.) идут», — поделился артист.

Дети Газманова уже давно стали взрослыми, и у них не всегда есть время провести время с родителем. Чат в этом плане помогает. В нем семья Газманова любит перебрасываться шуточными видео и картинками с котиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Газманов поделился мнением о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Он считает, что глава РФ четко доносит позицию РФ.

