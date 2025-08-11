Она ждала девять лет: футболист Роналду собирается жениться

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Футболист Роналду сделал своей возлюбленной предложение

«Во всей моей жизни»: футболист Роналду собирается жениться

Фото: Instagram*/georginagio

Возлюбленные давно вместе и воспитывают общих детей.

Португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке, испанской модели Джорджине Родригес. Пара вместе девять лет и воспитывает общих детей. Фотографию кольца с огромным бриллиантом будущая жена опубликовала в личном блоге.

Фото: Instagram*/georginagio

«Да, хочу. В этот день и во всей моей жизни», — подписала Джорджина пост.

История любви Роналду и Родригес началась в 2016 году с бутика Gucci в Мадриде, где они впервые встретились. До знакомства с невестой спортсмен часто менял девушек, но ни одну из них он так и не повел под венец.

Через год отношений Джорджина родила дочь Алану Мартину. На тот момент у футболиста уже был семилетний сын Криштиану-младший, имя матери которого до сих пор не раскрывается. Однако двух детей Роналду показалось мало, поэтому он воспользовался услугами суррогатного материнства, — на свет появились близнецы Ева и Матео.

В 2022 году Родригес вновь стала матерью. У модели тоже родились близнецы, однако мальчик умер при родах, а девочку назвали Белла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Она ждала девять лет: футболист Роналду собирается жениться
