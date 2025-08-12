Банки все чаще навязывают клиентам платные услуги при оформлении ипотеки

Проблема с жильем образовалась у многих россиян, которые в попытках взять ипотеку под низкий процент нарвались на ушлых банкиров, навязывающих десятки ненужных услуг. И если отказаться от них, кредит стремительно дорожает прямо на глазах. Корреспондент «Известий» Иван Литомин провел собственный эксперимент и выяснил, насколько сейчас это массовое явление.

Застраховать жилье, жизнь, близких родственников, оформить пару подписок на онлайн-кинотеатры и облачные хранилища… И только после этого банк одобрит ипотеку под низкий процент.

Олеся Гуринович была сильно удивлена, когда после отказа от дополнительных услуг ставка по ипотеке выросла больше, чем в два раза.

«Брала ипотеку в банке. Банк предложил мне ставку 8, 9 вместе со страховкой жизни. От страховки я отказалась, и банк повысил процентную ставку до 18,9. Я была вынуждена обратиться в суд», — говорит Олеся Гуринович, пострадавшая.

Суд обязал банк вернуть первоначальные условия — выявил нарушение.

«На практике банки мягко надавливают на клиентов, говорят, что без оформления страхования жизни ипотека не будет одобрена разными манипуляциями. В данном случае банк можно привлечь к ответственности через электронную систему Центрального банка, через жалобу в Роспотребнадзор», — советует юрист Максим Булгаков.

Мы провели журналистский эксперимент и решили узнать условия по ипотечному кредитованию в нескольких московских банках. Выбрали пять разных отделений и абсолютно везде нам объяснили, что без дополнительной страховки ставка по ипотеке будет на несколько пунктов выше.

Банковская сфера остается одним из лидеров по количеству навязываемых услуг, при том, что по данным Центробанка за первую половину этого года их число удалось сократить почти в два раза.

А с первого сентября в России и вовсе вступят в силу изменения в закон о защите прав потребителей, где будет четко прописано наказание за навязанные услуги. У клиента всегда должна быть опция — отказаться. Больше никаких обязательных страховок, заранее проставленных галочек и дополнительных сервисов. И все же клиенты по-прежнему сталкиваются с тем, что просто не могут отказаться от страховки или дополнительных сервисов и подписок.

«В какой-то степени это, конечно, гарантия, потому что они страхуют, в том числе, неспособность заемщика погашать свои обязательства. Но с другой стороны, конечно же, надо понимать, что когда происходит то самое страхование жизни и здоровья заемщика, страхование имущества, половина премии, как правило, забирает себе банк, а половина — страховая компания. Конечно же, это источник доходов для банков», — говорит экономист и эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

В целом, рынок навязанных услуг сегодня — миллиарды рублей. При том, что по новому закону ответственность — всего-то штраф в полсотни тысяч. Гораздо большая потеря для банка в этом случае — клиенты, которые просто уйдут в другой банк. Туда, где условия кредитования будут более прозрачны и выгодны.

