Более 30 летчиков ВВС РФ получили звание Героя России на СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Высшую награду вручили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Более 30 летчиков ВВС РФ получили звание Героя России на СВО

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

На специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил России удостоены звания Героя Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на заявление министра обороны Андрея Белоусова.

По словам главы Минобороны, российские летчики успешно выполняют задачи в зоне СВО, проявляя мужество и героизм. Он подчеркнул, что военная авиация всегда была гордостью армии и внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией.

В поздравлении к 113-й годовщине образования Военно-воздушных сил России Белоусов отметил заслуги ученых, инженеров и конструкторов, которые создают современные авиационные комплексы и разрабатывают новейшие беспилотники, опираясь на опыт ветеранов.

Ранее, 2 августа, министр вручил «Золотые Звезды» отличившимся военным и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач. Об этом сообщал 5-tv.ru. Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

