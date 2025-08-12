Бойцы ВС РФ подняли флаг над поселком Зеленый Гай в Харьковской области

В сети появляются кадры из Харьковской области. Наши военные продвигаются в сторону Купянска и расширяют полосу безопасности вдоль границы.

Как утверждается, видео записано в селе Зеленый Гай. Над ним сейчас подняты российские флаги и знамена наших подразделений.

А это уже официальная информация от нашего Минобороны. К западу от Донецка российские бойцы взорвали танк ВСУ. Сначала технику обездвижили с помощью FPV-дронов, а затем добили «Ланцетом». Он попал точно в боекомплект вражеской машине.

