Российские FPV-дроны группировки «Центр» прорвались в тыл противнику на добропольском направлении. Целью стали пути снабжения боевиков. Беспилотники ждут в засаде и атакуют ВСУ во время переброски, нанося максимальный ущерб технике и личному составу, которые даже не успевают добраться до передовой.

По схожей схеме отработали операторы восточной группировки в Запорожской области. Главной задачей стало не пустить украинскую пехоту к переднему краю, где для нее заранее подготовили опорные пункты. После серии атак сеть вражеских укрытий была уничтожена.

Слаженные действия всех подразделений — это результат тщательной теоретической и практической подготовки личного состава. На занятиях отрабатывают самые разные сценарии ведения боя: от городских условий до открытой местности. Большое внимание — освоению новой беспилотной техники. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков все увидел.

Прямо сейчас штурмовики 72-й бригады зачищают здание. По легенде учений, противник засел на каждом этаже. Внутри работают четыре бойца, их прикрывают двое пулеметчиков.

Слаженность действий штурмовой группы отработана десятками успешных операций. Этаж за этажом бойцы пробиваются к условной точке.

Параллельно работает и оператор беспилотных систем. Дрон-камикадзе разрывается в окне верхнего этажа. Это сигнал для штурмовиков: пока противник растерян, — врываться в укрытие.

Вся операция занимает не больше пяти минут. Даже такой небольшой группой бойцы успевают обследовать все здание и уничтожить условных противников.

— «Булат» — «Зубу». Здание зачищено. У противника минус четыре. У нас трехсотый «Шкипер»: левая нога, средней тяжести. Запрашиваем эвакуацию.

А это уже новый этап учений — отработка взаимодействия штурмовой группы и операторов НРТК. Робот-курьер в этой операции выступает сразу в двух ролях: доставляет бойцам боеприпасы и забирает раненого с поля боя.

Учения проходят на базе центра подготовки операторов НРТК «Южной» группировки войск. Главная задача инструкторов — показать, как могут слаженно действовать пехотинцы и роботизированная техника.

«Взаимодействие всегда должно быть, механизм, единая работа. Так как от этого зависит жизнь бойца. Наземные роботы привозят как боеприпасы, так и еду, также могут осуществлять вывоз раненого», — рассказал заместитель командира штурмового отряда 72-й бригады «Южной» группировки войск с позывным «Булат».

НРТК уже сейчас незаменимы на полях сражений специальной военной операции. Многие подразделения вовсю используют эти технологии. В центре подготовки навыки работы с роботами доводят до идеала, чтобы штурмовики могли выполнять любые задачи.

«И здания штурмовать, и посадки, и окопы. Нам разницы нет. Нас готовят под любую задачу. А мы готовы», — заявил военнослужащий 72-й бригады Южной группировки войск с позывным «Мура».

Здание зачищено, раненый эвакуирован. Группа может перевести дух, но ненадолго. После небольшого перерыва — снова в штурм, чтобы довести все действия до автоматизма. На передовой это необходимость: она поможет уберечь свою жизнь и спасти сослуживца.

