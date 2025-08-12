Звездный дождь: увидеть Персеиды можно будет в небе над Россией

Эфирная новость

Наблюдать Персеиды можно будет над многими регионами России

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Пик активности метеорного потока ожидается в одиннадцать вечера по московскому времени.

Фейерверк из Персеид можно будет увидеть сегодня ночью в небе над многими регионами России. Пик активности метеорного потока ожидается в одиннадцать вечера по московскому времени.

Вспышки падающих звезд, сияющих зеленым светом, каждый год в это время расцвечивают небо над Северным полушарием. Вот только помешать захватывающему зрелищу может Луна, которая сейчас слишком ярко отражает свет.

