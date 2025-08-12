Погоня за покемонами: карточки с героями аниме вызвали хаос в японском фаст-фуде
Карточки с покемонами вызвали хаос в японском фаст-фуде
Фото, видео: www.globallookpress.com/Daisuke Asauchi; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Посетители выбрасывали еду, получив картинки.
Настоящий хаос вызвала акция в одном из заведений фаст-фуда в Японии. Сеть ресторанов быстрого питания выдавала вместе с едой карточки с покемонами — персонажами из популярного мультфильма.
Этим воспользовались спекулянты, которые в погоне за картинками буквально оккупировали заведение.
Ресторан даже ввел ограничение — не более пяти блюд в одни руки, но и это не помогло. Заполучив заветные карточки, посетители выбрасывали пакеты с горячей едой. В результате ресторану пришлось отменить акцию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
77%
Нашли ошибку?