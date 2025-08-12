Погоня за покемонами: карточки с героями аниме вызвали хаос в японском фаст-фуде

Карточки с покемонами вызвали хаос в японском фаст-фуде

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daisuke Asauchi; 5-tv.ru

Посетители выбрасывали еду, получив картинки.

Настоящий хаос вызвала акция в одном из заведений фаст-фуда в Японии. Сеть ресторанов быстрого питания выдавала вместе с едой карточки с покемонами — персонажами из популярного мультфильма.

Этим воспользовались спекулянты, которые в погоне за картинками буквально оккупировали заведение.

Ресторан даже ввел ограничение — не более пяти блюд в одни руки, но и это не помогло. Заполучив заветные карточки, посетители выбрасывали пакеты с горячей едой. В результате ресторану пришлось отменить акцию.

