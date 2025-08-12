Двукратный рост: в РФ участились случаи заболевания менингококковой инфекцией

Борис Сатаров
В РФ зафиксирован двукратный рост заболеваемости менингококковой инфекцией

Двукратный рост: в РФ участились случаи заболевания менингококковой инфекцией

Фото: 5-tv.ru

Медики настаивают на срочном расширении вакцинации среди групп риска.

В России зарегистрировано около 1200 случаев менингококковой инфекции, что в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на врачей и инфекционистов.

Кандидат медицинских наук Екатерина Степанова отметила, что рост заболеваемости требует введения дополнительных мер, включая вакцинацию уязвимых категорий населения. Она напомнила, что прививка от менингококка входит в календарь вакцинации по эпидпоказаниям и предназначена для детей, подростков и людей, находящихся в местах массового скопления.

Доктор медицинских наук Михаил Фаворов подчеркнул, что в стране необходимо наладить выпуск вакцин, обеспечивающих защиту от всех серотипов возбудителя.

По словам педиатра Лилит Аракелян, всплеск заболеваемости может быть связан с пропуском прививок во время пандемии COVID-19, увеличением числа массовых мероприятий, завозом штаммов из других стран и активностью антипрививочников. Она добавила, что в России доступны вакцины против менингококков групп A, C, W, Y и B.

