Орбан: Венгрия не присоединится к заявлению ЕС по Украине

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Страны Европы планируют поддерживать Незалежную во многих аспектах.

Орбан: Венгрия не присоединится к заявлению ЕС о поддержке Украины

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Европейского союза (ЕС) о поддержке Украины. Документ с соответствующим заявлением премьер-министра данного государства Виктора Орбана опубликован на официальном сайте ЕС.

Главы ряда стран Старого света намерены оказывать Незалежной поддержку на пути к интеграции в Европу.

«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — говорится в документе.

Лидеры ЕС планируют также предоставлять Киеву финансовую, экономическую, военную и дипломатическую помощь. Кроме того, европейцы намерены и дальше оказывать давление на Россию и вводить против нашей страны ограничительные меры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбан призвал провести саммит России и ведущих стран Европы. Он предложил лидерам хотя бы ключевых стран ЕС, Германии и Франции, сесть за стол переговоров с РФ после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что сейчас Европа отстранилась от процесса урегулирования конфликта на Украине. Более того, страны Старого света заняли позицию поддержки продолжения боевых действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

