Орбан: Венгрия не присоединится к заявлению ЕС по Украине

Страны Европы планируют поддерживать Незалежную во многих аспектах.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Европейского союза (ЕС) о поддержке Украины. Документ с соответствующим заявлением премьер-министра данного государства Виктора Орбана опубликован на официальном сайте ЕС.
Главы ряда стран Старого света намерены оказывать Незалежной поддержку на пути к интеграции в Европу.
«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — говорится в документе.
Лидеры ЕС планируют также предоставлять Киеву финансовую, экономическую, военную и дипломатическую помощь. Кроме того, европейцы намерены и дальше оказывать давление на Россию и вводить против нашей страны ограничительные меры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбан призвал провести саммит России и ведущих стран Европы. Он предложил лидерам хотя бы ключевых стран ЕС, Германии и Франции, сесть за стол переговоров с РФ после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске.
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что сейчас Европа отстранилась от процесса урегулирования конфликта на Украине. Более того, страны Старого света заняли позицию поддержки продолжения боевых действий.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
94%
Нашли ошибку?