Токио запретил японским корреспондентам освещать теракт в Старобельске

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Западные СМИ также не проявили готовности к комментированию и объяснению произошедшего.

Атака ВСУ по колледжу в ЛНР: как освещают СМИ в Азии

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Захарова: японским журналистам запретили освещать атаку на колледж в ЛНР

Официальные структуры в Токио фактически запретили японским журналистам, аккредитованным в России, освещать трагедию после атаки Вооруженных сил Украины по зданию колледжа и общежития в Старобельске ЛНР. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

Также Захарова заявила, что западные СМИ не проявили готовности к освещению произошедшего. Она напомнила, что телекомпания BBC отказалась участвовать в поездке на место трагедии, а представители американского телеканала CNN объяснили свое отсутствие отпуском.

Представитель МИД России раскритиковала реакцию западных стран на удар по колледжу. По ее оценке, Запад, отрицая трагедию в Старобельске, потерял человеческое достоинство.

Как сообщал 5-tv.ru, число погибших после атаки ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 16 человек. Всего пострадали 48 человек. Под завалами могут оставаться люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 22 мая украинские боевики атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки пятиэтажное здание обрушилось до уровня второго этажа.

Президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу террористическим. Он подчеркнул, что в районе атаки не было военной инфраструктуры.

Позднее место трагедии снова подверглось атакам беспилотников. Из-за угрозы с воздуха спасателям приходится временно прерывать работы. Атаки киевского режима отражают силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в США заявили об отсутствии оправданий у Европы из-за игнорирования удара по ЛНР.

