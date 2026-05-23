Секреты поисковых запросов: о чем люди во всем мире спрашивают Google

Дарья Орлова
Популярный сервис раскрывает тайные желания и страхи пользователей через анализ статистики миллиардов обращений к системе.

Daily Mail: пользователи доверяют Google самые интимные и странные вопросы

Пользователи часто доверяют Google самые интимные и странные вопросы, которые не решаются задать близким. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на книгу дата-редактора компании Саймона Роджерса.

Например, выяснилось, что русскоязычные пользователи — единственные в мире, кто массово ищет значение снов о сборе грибов. В то же время португальцы чаще других интересуются мистическим смыслом чеснока в сновидениях, а носители арабского языка лидируют в запросах о верблюдах.

Статистика также выявила любопытную социальную тенденцию: вопрос «Стоит ли мне заводить собаку?» встречается в два раза чаще, чем размышления о необходимости рождения ребенка.

Автор исследования отмечает, что многие запросы носят ярко выраженный сезонный характер. Так, интерес к обучению игре на фортепиано традиционно возрастает в декабре, а в марте наблюдается резкий всплеск жалоб на усталость, что связано с переводом часов.

Примечательно, что 15% ежедневных поисковых фраз являются абсолютно новыми и никогда не вводились ранее. Работа с такими данными позволяет Роджерсу чувствовать себя «археологом, раскрывающим неизвестные истины о том, кто мы есть на самом деле».

Несмотря на обилие странных вопросов, вроде популярного в прошлом увлечения изготовлением слаймов, редактор подчеркивает позитивный аспект статистики. Огромное количество людей ищет способы помочь близким в борьбе с депрессией, что подтверждает искреннее желание пользователей заботиться друг о друге.

