Без поддержки звезд: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 августа от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Это неделя контрастов. Только понедельник и воскресенье смогут дать поддержку по звездам. Остальные дни придется обходить на цыпочках из-за негативных энергий. Для важных дел лучше выбирать воскресенье. Будьте внимательнее с днем болезней в начале недели.

Понедельник, 18 августа 2025 года

День Земной козы

Звезда небесного успеха и небесного вора обещают неплохой день: можно намечать косметические ремонты, переезд в новый дом. Но звезда болезней указывает на возможные неприятности во время визитов к врачу — ошибки в диагностике и тому подобное.

Структура дня тоже не слишком обнадеживает: «Земля наказывает Темного воина» увеличивает риск возникновения заболеваний, напрасные усилия, трудное продвижение в делах.

Совет: нужно доверять собственной интуиции и опыту и не поддаваться чужим советам. Проявлять терпение и настойчивость для дальнейшего восхождения к вершинам благополучия и финансового процветания.

Вторник, 19 августа 2025 года

День Стальной обезьяны

Негативная энергия входит в центральный дворец и препятствует исполнению любых планов. Во всех делах будут задержки, трудности и запутанность.

Луна в это время проходит через неблагоприятное созвездие Крыло, которое не несет в себе хороших энергий. И может поддержать только рутинные дела — планирование, встречи, поиск врача, обучение и свидания.

Совет: настойчивость и упорство в преодолении препятствий обязательно приведут к успеху, а обращение за поддержкой к мудрым советникам и влиятельным людям поможет справиться с ситуацией.

Среда, 20 августа 2025 года

День Золотого петуха

Это день пустоты. К тому же он является одним из дней чистого направления с разящей негативной энергией. Он не годится ни для чего. Лучшее, что вы можете сделать сегодня, — отдыхать, настраиваться на позитив.

Также день подойдет для очищения и генеральной уборки — хорошо сегодня избавлять мысли от негатива и ограничивающих убеждений, а пространство — от хлама.

Совет: направьте энергию на решение повседневных задач и укрепление имеющихся позиций, избегая излишнего внимания к своей персоне.

Четверг, 21 августа 2025 года

День Водной собаки

Сразу три плохие звезды оказываются в этом дне — Красный Феникс, Абордажный крюк, Белый тигр. К тому же энергии запутанные, сложные из-за структуры «Юная дева нарушает брачный обет».

Допустимо сегодня проводить встречи деловые, семейные и романтические. Допустимо заниматься сбором долгов, инвестициями. День может подойти для налаживания отношений.

Совет: время благоприятно для новых контактов и сотрудничества — любые совместные проекты принесут успех, а старые дела начнут давать хорошие результаты.

Пятница, 22 августа 2025 года

День Водной свиньи

Пернатый змей управляет этим днем. Это негативное созвездие способствует травмам, юридическим неприятностям, активизирует маленьких людей, завистников и недоброжелателей.

Ко всему прочему, это день разрушителя года Суй По, поэтому сегодня не следует начинать никаких долгосрочных дел. Луна проходит через неблагоприятную стоянку шеи, которая в большей степени дает нам взгляд внутрь, почву для духовной работы.

Вдобавок Луна находится в своей самой слабой стареющей точке накануне Новолуния.

Совет: не стоит начинать новые проекты, поскольку обстоятельства могут быстро измениться, а в личных и профессиональных отношениях следует проявлять особую осторожность.

Суббота, 23 августа 2025 года

День Деревянной крысы

Энергия в этот день невероятно слаба, и поэтому получить от нее поддержку будет непростой задачей. Финансовые дела будут неблагоприятны из-за структуры наказания и препятствий, в которую они попадают.

Проекты будут идти трудно, ситуации могут казаться тупиковыми. В такой день неблагоприятно что-то строить и заниматься ремонтом.

Однако он может подойти для медицинских процедур. В такой день не следует делать больших рывков, новолуние больше располагает к тому, чтобы строить планы, закладывать себе программу на предстоящий месяц, размышлять о том, к чему вы хотите прийти за это время. И постарайтесь быть на позитиве эмоционально — так вы создаете свое настроение на месяц вперед.

Совет: благоприятный исход ожидает тех, кто проявляет заботу о других, поддерживает существующие связи и не стремится к поспешным действиям, ведь через два месяца усердный труд обязательно принесет щедрые плоды.

Воскресенье, 24 августа 2025 года

День Деревянной собаки

Обилие неблагоприятных звезд может пошатнуть надежду на то, что этот день пройдет хорошо. Однако для рутинных дел он годится.

Сегодня хорошо встречаться с близкими и деловыми партнерами, учиться, проводить незначительные ремонтные работы, подписывать документы и планировать.

Хороши энергии дня и для путешествий. А вот принимать важные финансовые решения сегодня не следует.

Совет: успех будет на вашей стороне при условии проявления бдительности, гибкости в действиях и сохранения верности своим принципам — главное не терять связь с реальностью и окружающими людьми в процессе решения проблем.

