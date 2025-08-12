Немецкий зоосад избавился от новорожденных краснокнижных животных.

В Германии разгорается грандиозный скандал. Редчайших краснокнижных животных, амурских тигрят, убили в зоопарке Лейпцига. Немцы, которые любят рассуждать о бережном отношении к природе, оправдывают свою жестокость тем, что тигрят некому воспитывать, мать-тигрица от детенышей якобы отказалась. Впрочем, два года назад в том же зоопарке скормили львам зебру — потому что подходящего вольера не нашлось. Корреспондент «Известий» Маргарита Костив разбиралась в этой жуткой истории.

«Всего несколько дней назад амурская тигрица Юшка здесь впервые дала потомство. На свет появились сразу трое детенышей, однако сегодня об этом уже ничего не напоминает», — рассказывает корреспондент.

В администрации зоопарка отказываются от любых официальных комментариев. Тигрица ведет себя не так, как обычно, теперь прячется от людей. Выходит из вольера только во время кормления.

Экоактивисты протестуют: к чему это неоправданная жестокость? Администрация зоопарка оправдывается: мол, усыпили и усыпили, ничего страшного, тигрица молодая, и она еще даст потомство.

«Она родилась в 2017 году. И у нас находится не очень давно. Так что она еще не совсем освоилась», — прокомментировал сотрудник Лейпцигского зоопарка.

Амурские тигры — одни из самых редких хищников на планете. В 1930-е годы они чуть не исчезли с лица земли, тогда насчитывалось всего 30 особей. После того как на них запретили охотиться, популяция стала расти. Но и теперь в мире их совсем немного — меньше 600. При этом 80% находятся на территории российского Дальнего Востока.

Администрация немецкого зоопарка распорядилась убить тигрят, здесь даже не попытались вырастить их самостоятельно. Хотя это не составляет большого труда — для животных есть специальные молочные смеси, и в Европе в них нет дефицита.

«Выкормить тигренка сейчас, в современном мире, без матери, вообще не составляет абсолютного труда. За 20 лет мы выкормили огромное количество малышей. По нашему мнению, убивать детенышей смысла совершенно не было», — отметила президент хосписа «Дом тигра» Яна Олейник.

В России вот уже несколько лет действует программа по сохранению популяции амурских тигров. Большинство из них живет в Приморском крае. И пока здесь изо всех сил борются за сохранение каждой особи, в Европе усыпляют сразу трех краснокнижных хищников.

«В Приморском сафари-парке был такой случай, когда тигрица Уссури отказалась от тигрят. И один погиб тигренок, да, а второго тигренка мы выхаживали. Это было очень сложно, достаточно. Мы нашли ветврача, в результате смогла его выходить», — рассказал директор Приморского и Подмосковного сафари-парков Дмитрий Мезенцев.

В Лейпциге уже не в первый раз расправляются с животными. Два года назад здесь скормили зебру львам, потому что не могли найти для нее подходящей клетки. По этой же причине неподалеку, в зоопарке Нюрнберга, умертвили 12 обезьян.

Все помнят и как жестоко в Копенгагене расправились с жирафом, которого забили на глазах у сотен посетителей. И все это происходит там, где так любят учить других человечности.

