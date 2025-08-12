Домашние настойки: три причины, почему они могут быть опасны для здоровья

Их приготовление и последующее употребление требует осторожности.

Домашние настойки, популярные среди любителей крепких напитков, могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru рассказала о трех основных причинах, по которым эти напитки могут превратиться в «дары смерти».

Первая угроза кроется в косточках фруктов и ягод (например, в вишне и абрикосах), которые используются для приготовления настоек. В них содержится амигдалин, вещество, при расщеплении превращающееся в синильную кислоту — яд. Чем больше косточек используется и чем дольше проходит процесс настаивания, тем выше риск отравления. Поэтому лучше избегать использования косточек или тщательно их очищать.

Вторая опасность связана с возможным заражением при изготовлении настоек. Недостаточная стерильность в процессе может привести к занесению микроорганизмов, что делает напиток небезопасным. Нутрициолог советует соблюдать гигиену: мыть руки и дезинфицировать посуду и ингредиенты.

Третья причина — это превышение дозировки. Высокое содержание сахара и алкоголя в домашних настойках может негативно сказаться на здоровье, особенно на поджелудочной железе и сосудах. Для стимуляции аппетита достаточно небольшого количества — 25–30 граммов перед едой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему смартфоны убивают зрение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.