Тревожный звоночек? Что действительно стоит за безупречной внешностью

Психолог Турлаева: безупречная внешность часто маскирует страх быть отвергнутыми
Фото: 5-tv.ru
Идеальный внешний вид не является признаком гармонии с собой.
Красивый внешний вид может скрывать внутренние страхи. Об этом заявила клинический психолог Надежда Турлаева в интервью изданию Газета.ру.
По ее словам, идеальный внешний вид часто связан с желанием контролировать ситуацию, стремлением соответствовать социальным стандартам и страхом быть отвергнутым. Это может быть адаптацией к текущей социальной среде, а не признаком внутренней гармонии.
Турлаева подчеркнула, что неряшливый внешний вид не всегда говорит о депрессии или недостатке самоуважения.
«Зачастую это момент освобождения от чужих стандартов или переходный этап. У тела тоже бывают паузы. Настоящая связь между внешним и внутренним — в телесной живости, в искренности, в том, что человек излучает в окружающий мир», — объяснила эксперт.
Психолог также объяснила, что восприятие других людей зачастую основано не только на их внешности, но и на микродвижениях, дыхании, голосе и тонусе тела, которые передают настоящее эмоциональное состояние.
Кроме того, Турлаева развенчала миф о том, что «работа над собой» означает стремление к совершенству внешности.
«Работа над собой — это учиться быть в контакте: с телом, с чувствами, с жизнью», — заключила она.
