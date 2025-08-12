Тревожный звоночек? Что действительно стоит за безупречной внешностью

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Психолог Турлаева: безупречная внешность часто маскирует страх быть отвергнутыми

Психолог рассказала, что на самом деле скрывается за идеальным внешним видом

Фото: 5-tv.ru

Идеальный внешний вид не является признаком гармонии с собой.

Красивый внешний вид может скрывать внутренние страхи. Об этом заявила клинический психолог Надежда Турлаева в интервью изданию Газета.ру.

По ее словам, идеальный внешний вид часто связан с желанием контролировать ситуацию, стремлением соответствовать социальным стандартам и страхом быть отвергнутым. Это может быть адаптацией к текущей социальной среде, а не признаком внутренней гармонии.

Турлаева подчеркнула, что неряшливый внешний вид не всегда говорит о депрессии или недостатке самоуважения.

«Зачастую это момент освобождения от чужих стандартов или переходный этап. У тела тоже бывают паузы. Настоящая связь между внешним и внутренним — в телесной живости, в искренности, в том, что человек излучает в окружающий мир», — объяснила эксперт.

Психолог также объяснила, что восприятие других людей зачастую основано не только на их внешности, но и на микродвижениях, дыхании, голосе и тонусе тела, которые передают настоящее эмоциональное состояние.

Кроме того, Турлаева развенчала миф о том, что «работа над собой» означает стремление к совершенству внешности.

«Работа над собой — это учиться быть в контакте: с телом, с чувствами, с жизнью», — заключила она.





Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

