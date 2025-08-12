В России предложили снижать пенсионный возраст за рождение детей

Диана Кулманакова
По словам депутатов, мамы теряют годы трудового стажа, уходя в отпуск по уходу за ребенком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Депутаты Госдумы выступили с предложением о введении досрочного выхода на пенсию для родителей с двумя или более детьми. Письмо они направили министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст документа, оказавшегося в распоряжении агентства.

Парламентарии предлагают снижать пенсионный возраст на один год родителям двух детей, на три года тем, кто воспитывает троих. Отец и мать, у которых четыре и более ребенка, могут рассчитывать на сокращение на пять лет.

По словам депутатов от «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова и Яны Лантратовой, которые выступили инициаторами нововведения, такая система справедлива и экономически обоснована. По их словам, мамы теряют годы трудового стажа, находясь в отпуске по уходу за детьми. Хотя они занимаются не менее важной миссией — воспитывают следующие поколения, формируя будущее пенсионной системы страны. При этом, у них есть дополнительные нагрузки, связанные с финансами и здоровьем.

Такой подход депутатам кажется более простым, чем накопление пенсионных баллов и наработка стажа для долгосрочного ухода на заслуженный отдых.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

