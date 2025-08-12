В Госдуме высказались об идее увеличить декретные выплаты

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За последние два года значительно выросли пособия по уходу за детьми до полутора лет.

С ростом числа детей в семье должны расширяться и социальные гарантии. Об этом заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она прокомментировала предложение расширить декретные выплаты на второго и третьего ребенка.

С инициативой выступил старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Ларионов. Он предложил, чтобы при рождении второго ребенка выплачивали 60% от среднего дохода в течение 2,5 лет, а при появлении третьего — 80% с продлением срока до трех лет.

Бессараб назвала идею «хорошей», но подчеркнула, что ее нужно тщательно просчитать.

«Мы не можем сразу в несколько раз увеличивать пособия по уходу. Сегодня это очень сложно, хотя мы к этому движемся. Я думаю, что мы будем расширять социальные гарантии и льготы, и, может быть, даже с учетом именно количества детей, по крайней мере принципы именно такие. Сегодня мы уже говорим о том, что льготы для семей с детьми должны предоставляться дифференцированно в зависимости от количества деток», — пояснила депутат.

По ее словам, в последние два года пособия по уходу за детьми до полутора лет уже значительно выросли, и процесс их увеличения продолжится благодаря развитию единой базы для расчета страховых взносов. Также в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который расширяет возможности многодетных семей по учету нестрахового периода в страховой стаж для начисления пенсии.

Бессараб также сообщила, что в Минтруд внесли законопроект, позволяющий учитывать пособия по уходу за ребенком от всех работодателей, если женщина работала на нескольких работах:

«Мамы не от хорошей жизни, как правило, трудятся на двух работах. У нас сегодня учитывается только от одного работодателя пособие, но меня заверило руководство Минтруда, что в скором времени они учтут это предложение».

