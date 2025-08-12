«Это перебор»: мать Тимати перерезала пуповину его новорожденной дочери

Поведение Симоны Юнусовой на родах невестки вызвало неоднозначную реакцию у общественности.

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) не только присутствовала на родах своей третьей внучки Эммы, но и перерезала пуповину. Встреча ребенка с бабушкой Симоной Юнусовой удивила подписчиков артиста. Комментарии негодующих пользователей собрало издание 7Дней.ru.

В социальных сетях люди в шутку поздравили Симону, что она стала родительницей в очередной раз с помощью услуг суррогатных матерей, которыми, по их мнению, являются девушки Тимати. У исполнителя уже есть двое детей от предыдущих отношений.

«Перерезание пуповины — разве это не интимный момент? Понимаю, когда отец ребенка ее перерезает, но бабушка… Это перебор», — делились своим возмущением поклонники творчества рэпера.

Симона — главная женщина в жизни своего сына, ведь возлюбленных он традиционно бросает после рождения ребенка. Возможно, трижды бабушка хочет заменить нынешнюю избранницу сына, модель Валентину Иванову, в роли матери. Поэтому она и решила присутствовать при появлении на свет нового члена семьи. Симона в отличие от всех недоведенных до ЗАГСа девушек Тимати останется с ним надолго.

У Тимура Юнусова есть дочь Алиса, которая родилась в 2014 году от модели Алены Шишковой. Через пять лет у девочки появился брат Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

