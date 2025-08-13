Мосты Петербурга можно будет развести виртуально с помощью приложения

Развести петербургские мосты теперь можно с помощью смартфона. В мобильном приложении «оживут» цифровые копии самых известных переправ Северной столицы — Дворцового, Троицкого, Благовещенского, Биржевого, Александра Невского и Литейного мостов.

На виртуальной карте их будут разводить по реальному расписанию. Но, если не хочется ждать ночи, то можно сделать это вручную — по одному клику.

