Грузовик в Кабардино-Балкарии упал в реку с 20-метровой высоты

Эфирная новость 20 0

Водитель не смог выбраться и погиб на месте.

Фото, видео: 5-tv.ru

Следующие кадры сделаны в Кабардино-Балкарии (КБР). Многотонный грузовик сорвался с 20-метровой высоты и упал в реку. Вода хлынула в кабину. Водитель не смог выбраться и погиб на месте.

Сейчас там работают следователи. А спасатели вытаскивают искореженную машину из реки.

Ранее 5-tv.ru писал, что подросток в Москве не справился с управлением самокатом и погиб под колесами автобуса. Несовершеннолетний взял транспортное средство в аренду через чужой аккаунт и катался на нем вместе с другом.

