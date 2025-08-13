Грузовик в Кабардино-Балкарии упал в реку с 20-метровой высоты
Водитель не смог выбраться и погиб на месте.
Фото, видео: 5-tv.ru
Следующие кадры сделаны в Кабардино-Балкарии (КБР). Многотонный грузовик сорвался с 20-метровой высоты и упал в реку. Вода хлынула в кабину. Водитель не смог выбраться и погиб на месте.
Сейчас там работают следователи. А спасатели вытаскивают искореженную машину из реки.
Ранее 5-tv.ru писал, что подросток в Москве не справился с управлением самокатом и погиб под колесами автобуса. Несовершеннолетний взял транспортное средство в аренду через чужой аккаунт и катался на нем вместе с другом.
