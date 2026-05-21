«Нищета, не обижайтесь»: пьяный мажор устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Сын бизнесмена Сергей Корнилов устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Начинаем с резонансного ДТП в Нижнем Новгороде. Массовую аварию устроил пьяный вдребезги сын миллиардера — Сергей Корнилов. Незадолго до столкновения он выложил в сеть видео с бокалом в руках. И судя по всему, на одном он явно не остановился.

За рулем элитного кабриолета, стоимость которого превышает десять миллионов рублей, разъезжал по городу, пугая пешеходов и других водителей лихими маневрами. Но в итоге не справился с управлением, протаранив две легковушки. А после снял фото на капоте своей разбитой машины и сделал громкое заявление.

«Мажоры не умирают. Любые аварии нам до… Новое купим. Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, на то, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно, все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственный», — заявил Корнилов.

Журналистам удалось связаться с виновником аварии — Сергеем Корниловым. Похоже, он пока вообще не понимает, что натворил. Съемочную группу он пригласил на интервью в ресторан.

— Алло.

— По лбу не дало? Здравствуйте.

— Подскажите, могли бы прокомментировать для нас ситуацию с аварией, как так вышло?

— Лично приедете — прокомментирую. Ресторан. На летней веранде. Самая дорогая машина на веранде — моя.

Известно, что отец Корнилова был гендиректором крупного предприятия по производству металлоизделий, продаже и обслуживанию автомобилей. Бизнесмен входил в топ богатейших жителей Нижегородской области. Он скончался в 2024 году.

Наследство оставил сыну, который регулярно хвастается своей роскошной жизнью в соцсетях и проматывает полученное состояние.

