Вдохновить, напомнить, почтить: какие праздники отмечают 13 августа

Это значимая дата для многих людей.

Народные, православные и всемирные праздники отмечают 13 августа. О том, что и кто чествуется в этот день, пишет URA.RU.

Международный день левшей

В 1992 году был учрежден Международный день левшей. Его цель — напомнить людям о том, как непросто бывает жить в мире, где все сделано под правую руку.

Сегодня на Земле левшей около 10% от всего населения, и у многих из них есть возможность спокойно пользоваться удобной рукой. Однако раньше людей с ведущей левой рукой переучивали, что могло сказаться на успеваемости в школе. А у некоторых народов считалось, что левши связаны с нечистой силой.

В этот день правши пробуют все делать левой, «нерабочей» для них рукой. А также проводятся мероприятия, где комнаты оформляют в зеркальном отображении от привычных, что позволяет понять, какого это жить в мире, где все сделано для удобства правшей.

Всемирный день каллиграфии

Всемирный день каллиграфии также отмечается 13 августа. Он был учрежден в 2017 году, чтобы напомнить людям, что почерк — это часть нашей индивидуальности.

Каллиграфия была очень распространена до изобретения книгопечатания. Ее использовали в религиозных текстах и официальных документах. Сегодня ее активно применяют в дизайне.

А монгольская, китайская, арабская и турецкая традиции каллиграфии входят в списки нематериального наследия ЮНЕСКО.

Всемирный день доноров органов

Доноров органов тоже чествуют 13 августа. Этот всемирный праздник призван напомнить о благородстве доноров, разрушить мифы и расширить знания обычных людей в этой области, а также вдохновить на то, чтобы помогать врачам спасать жизни другим.

День памяти жертв Берлинской стены

День памяти жертв Берлинской стены также проходит 13 августа. После Второй мировой войны Берлин был поделен на две части. Восточная отошла под руководство СССР, а западная — союзников.

Во время обострения Холодной войны в 1961 году ГДР решила возвести стену высотой в 3,6 метров и длинной в 160 километров. За почти 30-летнее существования этой преграды погибли 125 человек, если считать прямых жертв при попытке бегства, и около 600 косвенных, умерших от несчастных случаев и самоубийств от разлуки с близкими.

День памяти жертв Берлинской стены — это напоминание о том, к чему приводит разделение народов и подавление свободы.

День встреч

День встреч является неофициальным праздником. Его цель — вдохновить людей встречаться друг с другом без повода, желательно в офлайне, чтобы можно было увидеть живые эмоции друг друга.

День вина просекко

День вина просекко тоже проходит 13 августа. Просекко — это легкое фруктовое вино, чаще всего игристое из регионов Венето и Фриули-Венеция-Джулия. В его основе — виноград сорта глера. Популярность приобрел в XX веке, когда изобрели метод Шарма — вторичную ферментацию в больших чанах.

День памяти православного Евдокима Каппадокиянина

Православные 13 августа вспоминают праведного Евдокима Каппадокиянина. Этот человек жил в IX веке. С детства воспитывался в вере и смирении, посвятил свою жизнь Богу. Он дал обет безбрачия и целомудрия. Много помогал бедным, сиротам и вдовам.

Умер в возрасте Христа, в 33 года. Через полтора года после похорон мать открыла гроб, но тело Евдокима оказалось нетленно. Мощи хранились в Константинополе, а позже в храме Пресвятой Богородицы.

В народе этот день называли Евдокимовым заговеньем. Это последний день перед Успенским постом. В этот день собирали репу — один из важнейших продуктов для крестьян, заготавливали борону, а также устраивали молодежные гулянья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Минобороны РФ поздравили военных строителей с профессиональным праздником.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.