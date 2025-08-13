Трое украинцев пытались сбежать в Румынию в подъемном механизме фуры

Мужчины хотели скрыться от принудительной мобилизации.

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинцы массово бегут из страны от принудительной мобилизации. Так, трое мужчин попытались уехать в Румынию на фуре. Причем, спрятались в гидроцилиндрах подъемного механизма, чтобы их не нашли и не бросили на передовую.

Но даже это их не спасло. Беглецов поймали пограничники. Всех задержали. Теперь отправки на фронт им точно не избежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудников ТЦК начали отправлять на фронт в качестве наказания за невыполнение плана. Чтобы избежать этой участи, нужно ежедневно ловить 650 человек по всей стране.

