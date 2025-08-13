Российские военные освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Минобороны: ВС РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка

Российские военные в ДНР освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ потеряли около 400 боевиков.

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики», — проинформировало ведомство.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в виде 385 боевиков, одной боевой машины пехоты, шести бронеавтомобилей «Казак», пикапа и артиллерийского орудия, добавили в Миноборны.

Проинформировало ведомство и о том, что в районах населенных пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск ДНР и Филия и Новопавловка в Днепропетровской области ВС России нанесли поражение егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной и четырем механизированным механизированным бригадам. А также одолели два штурмовых полка, бригады морской пехоты, теробороны и две бригады нацгвардии ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
79.87
0.20 92.86
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:48
Грузовик на трассе «Дон» протаранил два КАМАЗа и устроил массовое ДТП
14:40
В МВД назвали «кодовые фразы» для распознавания курьера от мошенников
14:21
Выпала шерсть — бросил заводчик: в США собака получила несправедливую награду
14:10
Трое украинцев пытались сбежать в Румынию в подъемном механизме фуры
14:05
Мишустин подчеркнул важность единой классификации гостиниц
14:00
Талантливый и добрый человек: в Петербурге простились с Иваном Краско

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс