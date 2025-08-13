ВСУ потеряли около 400 боевиков.

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики», — проинформировало ведомство.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в виде 385 боевиков, одной боевой машины пехоты, шести бронеавтомобилей «Казак», пикапа и артиллерийского орудия, добавили в Миноборны.

Проинформировало ведомство и о том, что в районах населенных пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск ДНР и Филия и Новопавловка в Днепропетровской области ВС России нанесли поражение егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной и четырем механизированным механизированным бригадам. А также одолели два штурмовых полка, бригады морской пехоты, теробороны и две бригады нацгвардии ВСУ.

