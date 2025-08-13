Артиллерию на цель наводил расчет БПЛА «Суперкам».

Расчет БПЛА «Суперкам» группировки войск «Восток» ВС РФ обнаружил пункт управления дронами ВСУ на южно-донецком направлении СВО. Он был оборудован в блиндаже. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы дронов навели на цель артиллерию. Пункт управления был уничтожен.

«Работы много — летаем каждый день. Сели, взлетели сразу же, потому, что сейчас идет наступление — нашей пехоте нужна серьезная поддержка. Выявляем артиллерию, помогаем продвижению, чтобы пехота смогла зайти в населенный пункт. Также срываем ротации противника», — рассказал старший оператор с позывным «Лавр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.