Уничтожен оборудованный в блиндаже пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

ВС РФ уничтожили оборудованный в блиндаже пункт управления БПЛА ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Спецоперация

Артиллерию на цель наводил расчет БПЛА «Суперкам».

Расчет БПЛА «Суперкам» группировки войск «Восток» ВС РФ обнаружил пункт управления дронами ВСУ на южно-донецком направлении СВО. Он был оборудован в блиндаже. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы дронов навели на цель артиллерию. Пункт управления был уничтожен.

«Работы много — летаем каждый день. Сели, взлетели сразу же, потому, что сейчас идет наступление — нашей пехоте нужна серьезная поддержка. Выявляем артиллерию, помогаем продвижению, чтобы пехота смогла зайти в населенный пункт. Также срываем ротации противника», — рассказал старший оператор с позывным «Лавр».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
